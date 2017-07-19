Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Energy Time: con Voltuna per impianti fotovoltaici, valore di 1,7 mln

            Accordi per complessivi 2,5 MWp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Energy Time, attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-Epc-Om (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), e Voltuna, attiva anch'essa nel campo delle rinnovabili e interamente partecipata dal Gruppo Gas Sales Energia, hanno intrapreso un percorso di una partnership per la realizzazione di impianti fotovoltaici 'chiavi in mano'. Nello specifico, spiega una nota, sono stati sottoscritti accordi per l'esecuzione dei primi impianti fotovoltaici da parte di Energy Time per le attivita' Epc al servizio di Voltuna, System Integrator appartenente al Gruppo Gas Sales/CGI, in provincia di Piacenza, per complessivi 2,5 MWp e un controvalore delle commesse di 1,7 milioni di euro. Il progetto ha previsto lo sviluppo innovativo di differenti soluzioni di impianti, per la quale Voltuna costituisce il Service Provider, oltre ai sistemi di accumulo e colonnine di ricarica. L'avvio dei lavori e' stimato nei primi mesi del 2026 e il termine intorno alla meta' del 2026.

            Lab-com.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-12-25 13:55:09 (0323)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Energy 0,804 -0,99 13.35.19 0,782 0,806 0,806


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.