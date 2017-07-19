Energy Time: con Voltuna per impianti fotovoltaici, valore di 1,7 mln

Accordi per complessivi 2,5 MWp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Energy Time, attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-Epc-Om (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), e Voltuna, attiva anch'essa nel campo delle rinnovabili e interamente partecipata dal Gruppo Gas Sales Energia, hanno intrapreso un percorso di una partnership per la realizzazione di impianti fotovoltaici 'chiavi in mano'. Nello specifico, spiega una nota, sono stati sottoscritti accordi per l'esecuzione dei primi impianti fotovoltaici da parte di Energy Time per le attivita' Epc al servizio di Voltuna, System Integrator appartenente al Gruppo Gas Sales/CGI, in provincia di Piacenza, per complessivi 2,5 MWp e un controvalore delle commesse di 1,7 milioni di euro. Il progetto ha previsto lo sviluppo innovativo di differenti soluzioni di impianti, per la quale Voltuna costituisce il Service Provider, oltre ai sistemi di accumulo e colonnine di ricarica. L'avvio dei lavori e' stimato nei primi mesi del 2026 e il termine intorno alla meta' del 2026.

