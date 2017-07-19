Energia: verso bandi congiunti tra Lombardia, Piemonte e Liguria

Cabina di regia delle regioni del Nord-Ovest (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 13 ott - Punta all'alleanza strategica sul tema energetico la Cabina Economica del Nord-Ovest tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

Nell'incontro a Genova, presso Fondazione Ansaldo, le tre Regioni hanno condiviso un documento programmatico comune per porre le basi per bandi congiunti. Obbiettivo sostenere l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la competitivita' delle imprese del Nord-Ovest. Una firma che "rappresenta la concretizzazione di un lavoro partito tre anni - dice l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi -. Un documento che lancia misure, iniziative e bandi che le tre regioni attueranno congiuntamente a breve per continuare a supportare le imprese, nel sano rapporto pubblico-privato". 'Oggi il Nord-Ovest lancia un messaggio politico preciso: lo sviluppo industriale passa dalla coesione territoriale e dalla capacita' delle istituzioni di fare squadra - aggiunge l'assessore alle Attivita' Produttive di Regione Piemonte Andrea Tronzano -. I bandi congiunti che stiamo costruendo rappresentano un cambio di passo amministrativo e soprattutto culturale'. Un segnale di forza del Nordovest in ambito di sviluppo energetico, sostenibilita' e cooperazione con un affaccio direttamente sul mare", sottolinea anche il governatore ligure Marco Bucci".

