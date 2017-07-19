Energia: Urso, rivedere Ets o nostra industria non piu' competitiva

Oggi Meloni in Repubblica Ceca per lavorare su questo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 set - Serve 'la revisione del meccanismo infernale degli Ets. Proprio oggi la premier Giorgia Meloni e' nella Repubblica Ceca per sviluppare una politica comune con altri paesi europei perche' questo e' il momento in cui l'Europa deve assolutamente rivedere il meccanismo degli Ets e, certamente, il meccanismo degli Ets per l'industria marittima che altrimenti pagherebbe un prezzo talmente elevato da rischiare di non essere piu' competitiva a livello globale'. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla "Business Mission Italia-Portogallo 2026 sulla Blue Economy e l'Industria Marittima", organizzato da Federazione del Mare e Forum Oceano. 'Noi sappiamo che questo e' il fronte importante oggi su cui l'Europa si deve misurare, d'altra parte come conseguenza anche dei conflitti che hanno immediato impatto sul sistema di rifornimento energetico del nostro continente, sia quello della Russia in Ucraina, sia quello del Golfo Persico che perdura. Dobbiamo attrezzarci ad affrontare l'emergenza di oggi che temo non sia un'emergenza, ma temo che sia una fase della storia dell'umanita' in cui purtroppo predomina il conflitto', ha continuato Urso, sottolineando che 'noi non lo vogliamo, ma dobbiamo affrontarlo con realta' e questo significa affrontare anche il meccanismo degli Ets e predisporre con urgenza una revisione organica e strutturale di questo meccanismo che, purtroppo come confezionato oggi, danneggia e rende poco competitivo il sistema industriale dei nostri Paesi e certamente anche l'industria del mare'.

Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-09-26 12:49:51 (0361)ENE 5 NNNN