Energia: Urso, rischio succubi Cina puntando solo su pannelli solari e batterie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - 'Se puntiamo la transizione ecologica solo su pannelli solari e batterie elettriche rischiamo di ritrovarci debitori e succubi della Cina'. Lo afferma il presidente del Copasir Adolfo Urso in un evento di Formiche sulla sicurezza energetica. 'Oggi l'Europa si occupa della transizione verde sotto il profilo della concorrenza e dell'ambiente, ma non si puo' sottovalutare l'impatto sulla sicurezza nazionale', aggiunge. 'L'Italia deve evitare di finire sottomessa alla politica di potenza della Cina. Bisogna investire nel breve periodo in risorse come il gas naturale e nel medio periodo nell'idrogeno e nella fusione nucleare' aggiunge Urso.

A proposito del gas, per Urso "L'Italia deve raddoppiare la produzione da 4 a 9 miliardi di metri cubi l'anno' perche' 'per far fronte alla crisi energetica per i primi tre mesi si puo' supplire alla carenza con il carbone. Poi bisogna prepararsi per il prossimo inverno'. All'evento Urso parla anche del caro bollette ed auspica "che il governo realizzi un provvedimento significativo nei prossimi giorni'. 'Fino ad oggi e' stato fatto troppo poco per salvaguardare il sistema produttivo dall'impatto devastante di una bolletta schizzata alle stelle che potrebbe aumentare a breve', aggiunge Urso. E conclude, ricordando le conclusioni della Relazione del Copasir: 'Serve un piano di sicurezza nell'eventualita' che alcuni fattori geopolitici aumentino il rischio'.

red-Ale

