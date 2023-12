Energia: Urso, non mi aspetto sconvolgimenti su prezzi da crisi Canale Suez

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "Non mi aspetto grandi sconvolgimenti nei prossimi mesi: bisogna capire cosa succede nel Medio Oriente, ma la situazione e' sotto controllo". Cosi' il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sui possibili riflessi sui prezzi delle materie prime energetiche derivanti dalla situazione di tensione nel Canale di Suez. "La benzina e il gasolio sono ai minimi, per tante serie di fattori e anche per il fatto che gli Stati Uniti sono tra i piu' grandi produttori al mondo di gas e di petrolio: il mercato e' certamente cambiato", ha aggiunto.

