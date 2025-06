Energia: Urso, in questo contesto geopolitico necessario realizzare mix energetico

Vogliamo essere hub del gas ma puntare pure su nucleare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - "L'energia e' alla base di ogni industria e, in questo contesto e con queste prospettive geopolitiche, occorre realizzare un mix energetico nel nostro Paese che ha tra le principali produzioni quella del gas, ma che in prospettiva deve essere sempre piu' un mix energetico". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione del'evento nella sede del Ministero intitolato "La filiera della power generation italiana. Uno straordinario mezzo di forza competitiva" organizzato da Ansaldo Energia.

"Il nostro Paese e' sempre piu' orientato verso l'hub del gas nella regione mediterranea, ma nella piena consapevolezza sul fatto che dobbiamo nel tempo realizzare un mix di fonti rinnovabili, tutte quelle che la scienza ci mette a disposizione (solare, eolico, idroelettrico), e nel contempo" puntare su "una fonte energetica continuativa, industrialmente utilizzabile, come il nucleare sicuro su cui Ansaldo con Leonardo e Enel avra' voce in capitolo. In questi anni e' molto importante e potra' consentirci di avere un mix" con l'obiettivo di realizzare "l'indipendenza energetica del nostro Paese e del nostro Continente. Riteniamo sia fondamentale per sostenere il sistema industriale, ma anche per garantire indipendenza e liberta' nel nostro Continente".

Sim

(RADIOCOR) 26-06-25 19:05:46 (0583)ENE 5 NNNN