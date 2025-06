Energia: Urso, Governo consapevole di necessita' mix per garantire autonomia produttiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - "Il Governo e' pienamente consapevole di quanto sia assolutamente necessario realizzare un mix energetico che garantisca nel tempo l'autonomia produttiva, contemplando anche la produzione di energia nucleare di nuova generazione, pulita e sicura. Su questo ho auspicato si possa raggiungere in Parlamento una piena convergenza - anche con le forze responsabili dell'opposizione - gia' a partire dal disegno di legge presentato dal ministro Pichetto Fratin, cosi' come su eventuali ulteriori misure transitorie a sostegno delle imprese da definire insieme nell'ambito di in un confronto costruttivo con le forze produttive". Lo ha scritto nel suo account su X, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, spiegando di avere visto i presidenti di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, e di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, e di avere portato avanti con loro un confronto sugli indirizzi di politica industriale, anche alla luce del nuovo conflitto tra Israele e Iran che rischia di avere immediate ripercussioni sul fronte energetico. Per quanto riguarda il gas, "ho potuto rassicurare i presidenti Riello e Boscaini sul fatto che le nostre fonti di approvvigionamento sono assolutamente garantite, anche perche' ampiamente diversificate. Ho poi illustrato loro le misure gia' realizzate per il contrasto alla contraffazione e la valorizzazione del Made in Italy, nonche' le ulteriori misure di semplificazione e sburocratizzazione contenute nel disegno di legge annuale sulle Pmi, ora all'esame del Parlamento, cosi' come quelle previste nella nuova legge annuale sulla concorrenza", ha detto Urso, spiegando che "su questo tema, di assoluta rilevanza, ho anche annunciato che il Mimit attivera' sin da subito un tavolo di confronto con Confindustria, con la partecipazione degli altri dicasteri competenti, per individuare ulteriori ambiti di intervento da realizzare nei prossimi mesi, o comunque in occasione della sessione di bilancio, con l'obiettivo di semplificare l'attivita' delle imprese". Sullo stesso fronte, ha detto il ministro, "siamo impegnati anche in ambito europeo con il non paper sulla semplificazione burocratica, che abbiamo presentato alla Commissione Ue per sollecitare nuove e piu' significative misure nel pacchetto Omnibus, cosi' come sul dossier auto per quanto riguarda le folli imposizioni del Green Deal. Ho infine illustrato loro l'impegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella risoluzione di alcune vertenze aziendali in Veneto, tra cui quelle riguardanti Coin, Speedline, Berco, Ceramica Dolomite ed Electrolux".

