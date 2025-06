Energia: Urso, centrale di Mingachevir rafforza cooperazione Italia-Azerbaigian

Impianto con tecnologia italiana di Ansaldo Energia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - "Sono felice di essere oggi nuovamente in Azerbaigian, a distanza di soli due anni, per l'inaugurazione di questo innovativo impianto, completato in tempi cosi' rapidi anche grazie al decisivo contributo italiano. Obiettivo raggiunto". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso all'inaugurazione della nuova centrale elettrica a ciclo combinato '8 Novembre' di Mingachevir, in Azerbaigian, realizzata da Azerenerji (principale produttore di energia elettrica del Paese) in collaborazione con Ansaldo Energia.

"Si tratta - ha ricordato Urso - della centrale elettrica con la maggiore capacita' produttiva del Paese, realizzata con la tecnologia italiana di Ansaldo Energia: un impianto all'avanguardia che contribuira' in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi energetici del Paese, cosi' come a quelli ambientali, con una riduzione delle emissioni del 50%. Questa realizzazione rafforza la gia' solida cooperazione energetica tra Italia e Azerbaigian, che per quanto ci riguarda e' estremamente importante per l'approvvigionamento di gas attraverso il Tap, un'opera strategica che approda proprio nel nostro Paese e fa dell'Italia l'hub del gas europeo. Ora si aprono nuove prospettive di cooperazione anche in ambito industriale, come previsto dal Partenariato Strategico tra i nostri Paesi, fortemente voluto dal Presidente della Repubblica azera, Ilham Aliyev, e dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Prospettive che riguarderanno il settore siderurgico, le tecnologie green e le materie prime critiche, indispensabili per la duplice transizione ambientale e digitale di cui l'Italia e' protagonista.

Particolarmente rilevante sara' infine anche la cooperazione culturale tra i nostri due Paesi, come dimostra la prossima apertura, a Baku, capitale dell'Azerbaigian, dell'Universita' Italo-Azera".

