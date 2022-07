Energia: Tronchetti Provera, Ue risolva crisi in fretta, serve unita'

'Non piu' 27 Paesi che comprano materie in modo diverso' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - In Europa 'le tensioni internazionali possono creare grandi problemi.

Siamo in un momento di grande trasformazione e siamo quelli che hanno meno materie prime disponibili' e, per questo, sul fronte energetico 'bisogna far presente ai legislatori europei che le cose vanno risolte rapidamente. La crisi di oggi sull'energia viene da lontano e la necessita' di avere materie prime legate alle nuove tecnologie e' vitale'. Cosi' il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenendo a un evento a Palazzo Marino per i 150 anni del gruppo. 'I ragionamenti dei legislatori - prosegue - devono guardare al quadro generale: se ci mettiamo tutti insieme l'Europa puo' competere, ha una ricchezza di conoscenze e tecnologie per cui puo' competere, ma dobbiamo lavorare insieme, solo stando piu' vicini troveremo soluzioni. Non possiamo avere un'Europa che ha 40 societa' di telecomunicazioni quando l'America ne ha 3 e la Cina ne ha 3 e non possiamo avere 27 Paesi che comprano energia in modo diverso uno dall'altro'.

Quanto al futuro, Tronchetti Provera cita piu' volte la rivoluzione del 'digitale' che portera', tra le altre cose, anche Pirelli a 'produrre pneumatici piu' intelligenti' perche' 'dobbiamo pensare a quelli che saranno i cambiamenti tra dieci anni'.

Enr-

(RADIOCOR) 04-07-22 13:37:55 (0335)ENE 5 NNNN