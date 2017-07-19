Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Energia: Trentin (Siram Veolia), costo e' questione strategica, condiziona famiglie

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 05 set - 'Il costo dell'energia oggi non e' solo una variabile economica: e' una questione strategica che condiziona la vita delle famiglie, la tenuta delle imprese e la stessa competitivita' del nostro Paese. Senza una politica energetica che punti davvero a ridurre consumi e costi rischiamo di compromettere crescita e coesione sociale'. E' quanto sostiene Emanuela Trentin, ceo di Siram Veolia e vicepresidente Assistal con delega alle ESCo e ai servizi di efficienza energetica, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'E' fondamentale, allo stesso tempo, proteggere il potere d'acquisto delle famiglie, che risentono in maniera diretta dell'aumento delle bollette e delle imprese, e garantire che il consumo di energia sia sostenibile sia in termini di prezzo che di quantita'. In questo contesto le ESCo diventano un attore decisivo', ha aggiunto sottolineando che 'perche' cio' avvenga servono regole chiare, stabili e trasparenti, insieme a un sistema di incentivi forte e ben disegnato'.

            Lab-

            (RADIOCOR) 05-09-25 17:38:43 (0503)ENE,UTY 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.