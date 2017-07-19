Energia: Trentin (Siram Veolia), costo e' questione strategica, condiziona famiglie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 05 set - 'Il costo dell'energia oggi non e' solo una variabile economica: e' una questione strategica che condiziona la vita delle famiglie, la tenuta delle imprese e la stessa competitivita' del nostro Paese. Senza una politica energetica che punti davvero a ridurre consumi e costi rischiamo di compromettere crescita e coesione sociale'. E' quanto sostiene Emanuela Trentin, ceo di Siram Veolia e vicepresidente Assistal con delega alle ESCo e ai servizi di efficienza energetica, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'E' fondamentale, allo stesso tempo, proteggere il potere d'acquisto delle famiglie, che risentono in maniera diretta dell'aumento delle bollette e delle imprese, e garantire che il consumo di energia sia sostenibile sia in termini di prezzo che di quantita'. In questo contesto le ESCo diventano un attore decisivo', ha aggiunto sottolineando che 'perche' cio' avvenga servono regole chiare, stabili e trasparenti, insieme a un sistema di incentivi forte e ben disegnato'.

