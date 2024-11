Energia: Terna, fabbisogno stabile (+0,2%) a 25,5 mld kWh a ottobre

+2,3% nei primi 10 mesi 2024, rinnovabili coprono quasi 43% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Il fabbisogno di energia elettrica in Italia e' stato pari a 25,5 miliardi di kWh nel mese di ottobre, valore stabile rispetto allo stesso mese di un anno fa (+0,2%). E' quanto comunica Terna, societa' che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Il risultato e' stato raggiunto con giorno lavorativo in piu' (23 invece di 22) e una temperatura media mensile di 1,4 gradi centigradi inferiore a quella di ottobre 2023.

Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta ad una variazione dello 0,6% rispetto a ottobre 2023 (+1% al Nord, -0,2% al Centro, -1,4% al Sud e isole). Nei primi dieci mesi dell'anno, il fabbisogno nazionale e' in crescita del 2,3% rispetto al 2023 (+1,4% il valore rettificato).

La domanda di energia elettrica di ottobre e' stata soddisfatta per l'83,7% dalla produzione nazionale e per il 16,3% dal saldo dell'energia scambiata con l'estero: il valore del saldo estero mensile risulta pari a 4,2 TWh, il 12,8% in meno rispetto a ottobre 2023. Da gennaio a ottobre 2024, l'import netto e' in aumento dell'1,6% rispetto ai primi dieci mesi del 2023.

Le fonti rinnovabili hanno coperto il 41,2% della domanda elettrica (35,3% a ottobre 2023). In diminuzione la fonte termica (-6%), in aumento la fonte idrica (+55,9%) e fotovoltaica (+1,4%), in diminuzione la fonte eolica (-26,5%, a causa della scarsita' di vento) e geotermica (-4,8%). Nei primi dieci mesi del 2024 le fonti rinnovabili hanno coperto il 42,8% del fabbisogno, rispetto al 37% dello stesso periodo del 2023.

