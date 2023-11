Energia: stimati 0,3 Gw di agrivoltaico in 2024, un terzo del target 2026

L'analisi sull'Italia della Energy Service Company EnergRed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 nov - Nel 2024 i sistemi agrivoltaici - che uniscono alla produzione di energia solare quella agricola - arriveranno a una potenza complessiva di 0,3 gigawatt, quasi un terzo del target previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il 2026 (1,04 Gw di impianti con una produzione di 1.300 gigawattora annui). Lo afferma l'analisi della Energy Service Company romana EnergRed, basata sui dati del Rapporto Tecnico 2023-08 dell'Enea. Rispetto al 31 dicembre 2021, nel 2024 l'incremento medio nazionale per la potenza agrivoltaica installata sara' del 17,98%, con un aumento del 16,93% del numero di impianti. I territori con la maggiore diffusione saranno Emilia-Romagna (6.360 unita', +22% rispetto al 2021), Veneto (5.404, +21,5%), Piemonte (5.305, +20%), Lombardia (5.275, +19,5%), Toscana (3.536, +17%), Trentino-Alto Adige (3.414, +21%), Sicilia (2.885, +21,5%) e Puglia (2.382, +18%). Il podio per potenza installata vedra' invece Lombardia, con 433 megawatt (+22,5%), Emilia-Romagna (382 MW, +19%) e Veneto (361 MW, +18,5%). 'L'accelerazione, grazie ai nuovi incentivi, sara' maggiore negli anni a venire, a totale beneficio dell'ambiente e del nostro sistema agricolo - affermano gli analisti di EnergRed - Grazie all'autoconsumo, anche con l'agrivoltaico, qualunque piccola e media impresa italiana puo' ottenere un beneficio diretto di 3.800 euro per ogni kWp di potenza installata, oltre ad altri 400 euro per kWp derivanti dal 'valore dell'asset', considerando il suo intero ciclo di vita'.

