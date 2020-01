Energia: siglata intesa tra Utilitalia e Anev per sviluppo settore eolico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - Sviluppo sostenibile e corretta applicazione del settore delle rinnovabili, semplificazione del quadro normativo, diffusione delle migliori tecnologie per la produzione eolica e la distribuzione energetica, innovazione, ricerca e industrializzazione, promozione della cooperazione sia a livello nazionale che internazionale. Questi i punti principali del protocollo d'intesa tra Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia) e Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento). Il documento - siglato oggi a Roma tra il presidente di Utilitalia Giovanni Valotti e il presidente dell'Anev Simone Togni - comporta un impegno comune per la condivisione e lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari oltre che di iniziative comuni per la formazione scolastica. Inoltre prevede la costituzione di un Comitato guida, composto da sei rappresentanti (tre per ognuno), che tra le altre cose si occupera' di predisporre il programma annuale delle attivita', di verificare periodicamente le azioni intraprese, e di valutarne i risultati; con cadenza annuale predisporra' poi una relazione.

