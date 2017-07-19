Energia: Sejourne', gas russo? Passare da una dipendenza all'altra non e' soluzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - 'La guerra in Ucraina perdura e oggi non vedo un consenso europeo in merito a un eventuale approvvigionamento di gas dalla Russia. E poi sostituire una dipendenza con un'altra non e' mai stata la soluzione'. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per la prosperita' e la strategia industriale, Stephane Sejourne', in audizione alla Camera, rispondendo alle domande dei parlamentari italiani.

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