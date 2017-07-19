Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Energia: Sejourne', gas russo? Passare da una dipendenza all'altra non e' soluzione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - 'La guerra in Ucraina perdura e oggi non vedo un consenso europeo in merito a un eventuale approvvigionamento di gas dalla Russia. E poi sostituire una dipendenza con un'altra non e' mai stata la soluzione'. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per la prosperita' e la strategia industriale, Stephane Sejourne', in audizione alla Camera, rispondendo alle domande dei parlamentari italiani.

            Fla-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 08-04-26 12:21:39 (0317)ENE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.