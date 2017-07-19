Energia: Sejourne', elettrificazione non solo per ambiente ma obiettivo economico

Europa e' troppo dipendente da fossili e siamo vulnerabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - 'Serve un consenso europeo sul fatto che il nostro obiettivo di elettrificazione non e' solo un obiettivo per l'ambiente ma e' anzitutto un obiettivo economico. Diversi paesi meno dipendenti dal gas e dal petrolio resistono meglio oggi alle crisi energetiche che viviamo ed e' un fatto, lo vediamo a livello europeo'. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per la prosperita' e la strategia industriale, Stephane Sejourne'.

'Partendo dal Covid, passando per l'Ucraina fino all'Iran, gli insegnamenti da trarre sono piu' o meno gli stessi: abbiamo una dipendenza dal fossile - che noi non produciamo tra l'altro in Europa - e che per definizione ci rende vulnerabili in merito alle evoluzioni geopolitiche, diplomatiche, militari e alle diverse crisi nel mondo che possono influenzare al di fuori della nostra volonta'' il mercato dell'energia, ha aggiunto Sejourne', sottolineando che 'non dobbiamo deviare da questo insegnamento, dobbiamo coglierlo'.

Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-04-26 12:09:04 (0308)ENE,EURO 5 NNNN