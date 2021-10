Energia: Sechin (Rosneft), transizione deve garantire forniture

Altrimenti squilibri.Sovvenzioni green travisano redditivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Verona, 28 ott - 'La transizione energetica non puo' essere fine a se stessa, il suo compito primario e' garantire l'affidabilita' delle forniture. L'agenda climatica produce cambiamenti strutturali nell'economia e l'anno in corso ha dimostrato che decisioni erronee nel campo della politica climatica possono portare a serie conseguenze negative per tutta l'economia internazionale e la societa''. Lo ha dichiarato il presidente e ceo di Rosneft, Igor Sechin, intervenendo al XIV Forum economico eurasiatico di Verona. 'Entro il 2050 non saranno ancora disponibili la meta' delle tecnologie per la transizione e nel contempo si aggrava la concorrenza e energia verde e' sempre piu' sovvenzionata, aspetto che travisa la sua redditivita' effettiva e conduce al deflusso di investimenti da altri settori e quindi impedisce la libera concorrenza', ha aggiunto. 'Per un'effettiva transizione energetica il modello economico mondiale deve cambiare - ha aggiunto -. C'e' un coro di voci che chiede la rinuncia agli investimenti nel settore del gas, persone che sembrano ignorare gli squilibri del mercato'. 'Se le persone non preparate dal punto di vista professionale prenderanno certe decisioni le fluttuazioni e gli squilibri dei mercati saranno inevitabili', ha concluso.

