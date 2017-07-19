Dati
            Notizie Radiocor

            Energia: Scornajenchi (Snam), gas ancora centrale, e' gamba del mix

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - 'Il gas e' il principale nel nostro Paese; la meta' dell'energia che consumiamo e' gas trasformato in elettricita''. Lo ha affermato Agostino Scornajenchi, ad di Snam, intervenendo a un evento di Forza Italia. 'Il gas e' un elemento di accompagnamento e di integrazione; e' una delle gambe della sedia e non puo' essere dimenticato. Se e' vero che abbiamo bisogno di integrare piu' fonti dobbiamo preoccuparci di decarbonizzare quello che siamo costretti a usare', ha proseguito sottolineando che 'il punto di svolta e' la tecnologia. L'energia e' un elemento essenziale per la competitivita' e per la liberta' del Paese'. A dimostrazione della centralita' del gas, il top manager ha ricordato quanto accaduto in Spagna con il blackout: 'poche ore del blackout avevano un mix con il 7% di gas, il giorno dopo e' salito al 50%. Per la prima volta abbiamo avuto una dimostrazione pratica che c'e' un limite al'estensione delle rinnovali e che va integrato con qualcosa altro'.

