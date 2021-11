Energia: Salvini, Macron annuncia nucleare a impatto zero, in Italia no ideologico

'Porteremo la discussione a attenzione Parlamento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - "Io mi domando per quanti anni ancora, per pure ideologia, si debbano condannare le famiglie e le imprese italiane a pagare piu' di tutti gli altri al mondo". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, torna cosi' sulla produzione di energia nucleare, nel corso di una conferenza stampa convocata a Montecitorio per illustrare le proposte del partito relative alla Manovra. E sul nucleare ha annunciato: "Porteremo all'attenzione del Parlamento la discussione".

Salvini ha aggiunto: "Uno dei grandi costi, ne ho parlato con il presidente Draghi ed e' perfettamente consapevole delle difficolta' di famiglie e imprese, e' il caro-energia, luce e gas. L'Italia a settembre e a ottobre e' tra i 27 Paesi dell'Unione europea quella che ha pagato di piu' l'energia elettrica, e' un carico insostenibile per famiglie e imprese". E ha evidenziato: "Ieri il presidente Macron, presidente di un Paese sostanzialmente autosufficiente, perche' la Francia ha 56 centrali nucleari, ha prospettato un piano per la costruzione di nuove centrali nucleari di quarta generazione, a impatto ambientale zero e a scorie zero".

Il leader della Lega ha inoltre sottolineato: "Noi siamo circondati nel mondo da 440 centrali nucleari, parliamo degli Stati Uniti, nostri fraterni alleati, che sono i leader nel mondo, parliamo di 10 Paesi dell'Unione europea, capitanati dalla Finlandia, che nell'immaginario collettivo e' quanto di piu' sostenibile e 'gretesco' ci possa essere".

