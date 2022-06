Energia: Ricci (Confindustria), gestire transizione attraverso le sinergie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - Come Confindustria Energia, associazione dove ci sono aziende rinnovabili, del fossile, del gas, "abbiamo trovato una quadra per cercare di andare d'accordo e gestire la transizione attraverso la ricerca di sinergie e complementarieta'. Abbiamo allargato il campo aggiungendo le parti sociali". Lo ha detto Giuseppe Ricci, direttore generale della Energy Evolution Eni e presidente di Confindustria Energia in occasione dell'assemblea pubblica di Elettricita' Futura. "Invece di parlare di contrattazioni - aggiunge - parliamo di strategie. Invece di andare avanti a colpi di no, creando uno spirito anti infrastrutturale di questo Paese, contro la centrale a carbone, poi contro il pannello solare o le pale eoliche, dobbiamo provare a parlare un linguaggio comune di sinergie, di capacita' di arrivare all'obiettivo lavorando insieme".

