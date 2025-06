Energia: Regina, servono costi piu' compatibili con competitivita'

Che va coniugata con sostenibilita' e decarbonizzazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - 'Dobbiamo' coniugare la sostenibilita' ambientale con la competitivita' delle imprese salvaguardando la sicurezza energetica del paese. 'Questo e' un tema che ritengo di sicurezza nazionale sul quale il governo dovrebbe prendere, diciamo, un'azione forte. Qui non e' un tema divisivo, e' un tema di priorita'.

Io credo si possano conciliare il tema della competitivita' con quello della decarbonizzazione'. Lo ha dichiarato Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia, intervenendo all'assemblea Unem, sottolineando che 'e' una necessita' per mantenere un sistema industriale e un benessere economico che abbiamo conquistato in questi anni.

Quindi il tema di essere competitivi rispetto ad altri sistemi e' fondamentale'. E per essere competitivi uno dei temi e' il costo dell'energia: 'Cito il dato di maggio del prezzo dell'energia elettrica e' di 98 euro a megawatt in Italia, 18 euro in Francia e 16 in Spagna. La Germania si avvicina un po' di piu' intorno ai 65 euro, pero' il gap solamente all'interno del mercato unico e' enorme'. Di fronte a questo, bisogna intervenire 'per rendere i prezzi piu' compatibili con una produzione competitiva e dall'altra parte assicurare un processo di decarbonizzazione realistico', in quanto la decarbonizzazione 'e' una strada irreversibile, ma e' una strada sulla quale ci dobbiamo incamminare con realismo, con serieta' con il concerto di tutti gli operatori'.

