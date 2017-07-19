Energia: Regina (Confindustria), rendere strutturali meccanismi che abbattono prezzo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - 'All'inizio forse l'Ets ha contribuito alla decarbonizzazione, ma oggi sta impattando in maniera negativa, non tiene piu' conto del processo tecnologico e quindi da molte produzioni che hanno gia' fatto tanto per decarbonizzarsi viene vissuto come una tassa che ci spiazza sui mercati, soprattutto rispetto ai paesi che non hanno questo tipo di tasse. Noi chiediamo, ormai questo lo fa anche il governo italiano, una sospensione almeno temporanea dell'Ets in questa fase per rivederne il meccanismo e trovarne uno che sia piu' confacente e in linea con quelli che sono i bisogni dell'industria', ha sottolineato Regina. 'Dobbiamo guardare a un'Europa dove l'industria trovi ancora la sua casa, dove sia possibile produrre in un clima in cui il Green Deal rimane il nostro faro, la nostra missione principale, ma in cui anche le popolazioni, i lavoratori e le industrie trovino la propria possibilita' di sviluppo', ha continuato, spiegando che 'l'Europa ha costruito un benessere, un ruolo nel mondo economico che non puo' perdere, e non puo' perdere in una fase in cui siamo noi stessi a determinarne la potenziale morte. Poi dobbiamo anche fare tanto a casa nostra, a cominciare dall'applicazione del decreto energia, che e' uno strumento molto significativo, ma altro dovremmo fare per quanto riguarda le infrastrutture, la distribuzione e il nostro mix di generazione che ha bisogno sempre piu' di fonti rinnovabili e nel lungo termine del nucleare'.

Fla-.

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