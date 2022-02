Energia: Regina a Governo, non cedere a campagna elettorale, intervento urgente

E' grido d'allarme. Imprese lasciate sole sui mercati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - "Io credo che, passata la fase delle elezioni presidenziali e dopo la nomina del presidente Mattarella che e' una garanzia e ha la fiducia del mondo delle imprese, sia il momento per il Governo che non si lasci dominare da una campagna elettorale latente e metta mano ad una politica energetica strutturale del Paese e sostenga le imprese che stanno soffrendo la competitivita'". Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia dal convegno organizzato da Unindustria 'Aumento dei prezzi dell'energia: Cause, Impatti, Prospettive' lancia quello che definisce "piu' di un richiamo, e' l'ennesimo grido di allarme ma e' il momento di farsi carico politicamente e di venire incontro alle imprese". E aggiunge: "Siamo lasciati senza supporto sui mercati internazionali contando solo sulle proprie forze. A rischio di mettere a repentaglio i patrimoni costruiti da generazioni. Il Governo deve mettere mano urgentemente a misure che abbiano impatto sul prezzo e gli approvvigionamenti".

