Energia: programma centrodestra, valutiamo ricorso a nucleare pulito e sicuro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - "Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro". Lo si legge nel programma elettorale del centrodestra, su cui e' stato annunciato il via libera da parte dei leader. In materia energetica, gli altri punti sono: transizione energetica sostenibile; aumento della produzione dell'energia rinnovabile; diversificazione degli approvvigionamenti energetici e realizzazione di un piano per l'autosufficienza energetica; pieno utilizzo delle risorse nazionali, anche attraverso la riattivazione e nuova realizzazione di pozzi di gas naturale in un'ottica di utilizzo sostenibile delle fonti; promozione dell'efficientamento energetico; sostegno alle politiche di price-cap a livello europeo".

