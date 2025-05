Energia: presentata a Milano bozza strategia Lombardia per idrogeno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mag - E' stata presentata oggi a Milano la bozza di strategia regionale per l'idrogeno. Si tratta di un documento che analizza il contesto energetico lombardo, identifica settori d'impiego chiave e azioni abilitanti per la filiera. Le proiezioni al 2050 vedono la Lombardia come importante consumatore di idrogeno, specialmente nei trasporti e nell'industria, con un probabile bilanciamento tra produzione locale e importazioni dovuto alla competizione con la generazione elettrica da rinnovabili. Il vero vantaggio competitivo regionale si profila nell'export di tecnologie: grazie al suo robusto tessuto industriale e alle eccellenze nella ricerca, la Lombardia punta a diventare hub di innovazione nella catena del valore dell'idrogeno, consolidando collaborazioni strategiche tra istituzioni, imprese, universita' e centri di ricerca per conquistare leadership in questo mercato emergente. La presentazione del documento e' avvenuta in occasione della seconda tappa del progetto H2InComune, iniziativa nata con l'obiettivo di formare e coinvolgere i decisori pubblici delle amministrazioni locali sulle opportunita' offerte dall'idrogeno e promossa da H2IT - Associazione Italiana Idrogeno e da Renael - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Anci Lombardia.

