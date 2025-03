Energia: Ponti (Confindustria), nucleare necessario ma c'e' margine per rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 mar - "Come Confindustria riteniamo che il nucleare sia un elemento necessario rispetto alla transizione energetica, in parte perche' le fonti rinnovabili non sono in grado di produrre tutta l'energia necessaria al sistema, in parte perche', nonostante ci sia una notevole spinta all'efficientamento, lo sviluppo tecnologico del nostro sistema economico richiede e richiedera' probabilmente sempre maggiori risorse energetiche".

Cosi' la vice presidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG Lara Ponti a margine della presentazione della quarta edizione della "Settimana della sostenibilita'", attualmente in corso presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Padova, e organizzata da Confindustria Veneto Est tra il 25 e il 28 marzo al Move Hotel di Mogliano Veneto (Tv).

"E' vero pero' - continua Ponti - che in Italia abbiamo ancora un ampio spazio anche per lo sviluppo delle rinnovabili, su cui dovremmo decidere di investire con decisione e soprattutto con velocita'".

