Energia: PoliTo, green2move per le batterie al potassio targate Italia -2

Il finanziamento, della durata di quattro anni, servira' anche a potenziare i laboratori del Politecnico di Torino in cui verranno effettuate le sperimentazioni. In un ambito internazionale, visto che l'ateneo piemontese fa parte da tempo del piu' grande progetto bandiera europeo sulle batterie, Battery2030, con il gruppo di Elettrochimica pioniere in Italia della tecnologia al potassio, a partire dal 2020 quando il ricercatore Daniele Versaci assemblo' il primo esemplare di cella funzionante.

Lo sviluppo del progetto, che fissa il 2028 come data di fine dei lavori, coincide con il proposito dell'Europa di concludere, anche in Italia si sta procedendo in questa direzione realizzando nuovi e avanzati stabilimenti industriali. 'Per la prima volta ci affacciamo ad un progetto che unira' le nostre capacita' consolidate di ricerca e sviluppo alla sfida del mondo industriale', dice Federico Bella, alla guida della sperimentazione e docente presso il Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia-DISAT.

'Sostenibilita' di processo, scale-up, e interazione con le aziende italiane saranno gli ingredienti fondamentali dai quali partiremo'.

