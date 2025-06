Energia: Pichetto, su prezzo unico europeo non c'e' unita' di intenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 giu - Sul prezzo unico europeo per l'energia "non c'e' unita' di intenti e non ci sono le volonta' politiche", i Paesi non vanno nella stessa direzione", a partire dalla Francia che "vuole fare da sola". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo all'80esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali, in corso a Parma. Intanto, un fronte su cui c'e' maggiore unita' e' quello del nucleare: "Ora ci sono le condizioni affinche' l'Italia partecipi all'Alleanza Nucleare europea. Vedremo come si esprimera' il Parlamento. La nostra intenzione e' quella di mettere il nostro Paese nelle condizioni di scegliere", ha detto il ministro. Sul tema energetico resta centrale anche il dibattito sul Green Deal e sulla fattibilita' dei target fissati: "il Green Deal europeo pone obiettivi al 2050 e dobbiamo perseguirli, anche se non riusciremo a essere net zero entro quella data. La decarbonizzazione e' parte della qualita' dei prodotti", ha detto Pichetto.

