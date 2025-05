Energia: Pichetto, su aree idonee valutiamo revisione su indicazioni Tar Lazio

A breve criteri uniformi dopo confronto con Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - "Stiamo valutando in queste giorni la revisione degli aspetti messi in risalto in una delle sentenze del Tar Lazio. L'impegno e' quello di delineare rapidamente dei criteri specifici e uniformi attraverso un confronto inclusivo con le Regioni e i ministeri concertanti, in modo da dare definitivamente al Paese un assetto stabile per lo sviluppo delle rinnovabili e la loro corretta integrazione nel sistema elettrico". Cosi' il ministro dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, rispondendo nell'Aula della Camera, per il question time, a un'interrogazione Az sulle aree idonee.

"Al fine di ridurre il rischio di sovrapproduzione da fonti rinnovabili in alcune fasce orarie e, quindi, di mancato dispacciamento, sono state adottate misure - ha aggiunto - che promuovono lo sviluppo di sistemi di accumulo, principalmente di batterie e di impianti di accumulo idroelettrico, funzionali a conservare l'energia elettrica nelle ore di maggiore produzione, e a renderla poi disponibile nelle ore di minore apporto". In particolare, ha spiegato: "Per la tipologia utility scale, nel 2024 e' stata approvata la disciplina del meccanismo di contrattualizzazione a termine di nuova capacita' di accumulo (Macse), basato su procedure competitive svolte da Terna, con una programmazione temporale dei fabbisogni che terra' conto sia dello sviluppo atteso della capacita' di generazione da fonti rinnovabili, sia dell'evoluzione della rete di trasmissione". E, ha annunciato: "La prima asta si terra' il prossimo mese di settembre. L'Arera e' in procinto di definire i parametri tecnico-economici per la presentazione delle offerte, dopo aver concluso di recente la consultazione pubblica relativa ai propri orientamenti in materia".

