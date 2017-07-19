Energia: Pichetto, sfide sono capacita' di produzione e rete piu' robusta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - 'La prima sfida e' quella della capacita' di produzione di energia con un mix in cui vengono valutate tutte fonti di produzione e poi dobbiamo attrezzarci con la rete. La nostra e' migliore delle altre realta' europee ma serve una rete piu' robusta'. Lo ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, intervenendo a un evento organizzato da Forza Italia. 'Stiamo vivendo un momento delicato che sta girando a una velocita' non immaginabile rispetto a 6-7 anni fa. Ad oggi le previsioni al 2040 vanno verso il raddoppio di energia elettrica rispetto all'odierna domanda', ha aggiunto. Il ministro ha ricordato che 'l'80% proviene' dell'energia che usiamo proviene 'dall'estero ed e' gas, il 20% da idroelettrico che proviene da Italia'. Pichetto ha ricordato anche 'l'effetto come domanda dei data center che sono qualcosa che vale il 15% come proiezione di produzione di energia. Per la prima volta in Italia ci occupiamo del consumatore che sara i data center e ci permetteranno di comunicare con tanti. C'e' un dialogo continuo sui prezzi. Dobbiamo migliorare e crescere per dare una risposta sulla quantita', sulla sicurezza del Paese e su quelle che sono i prezzi come ribaltamento finale'.

