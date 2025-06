Energia: Pichetto, questione costo costantemente al centro dell'azione di Governo -2

Italia attiva su tavoli Ue a sostegno famiglie e imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,18 giu- "Sempre in ottica futura - ha proseguito il ministro dell'Ambiente nell'Aula di Montecitorio - si mira a creare un assetto di mercato basato piu' su contratti di approvvigionamento a lungo termine, quali i Ppa e i contratti per differenza, che possono contribuire in modo significativo a sostenere il processo di decarbonizzazione dei consumi energetici dell'industria, anche attraverso l'autoproduzione, e a promuovere una maggiore stabilizzazione dei costi delle forniture, con una minore esposizione alla volatilita' dei prezzi dei mercati spot".Pichetto ha quindi annunciato: "Ulteriori misure di carattere strutturale sono in fase valutazione, sempre nell'ottica di facilitare l'accesso dei consumatori ai benefici della generazione da fonti rinnovabili e di sganciare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas.

Pertanto, occorrera' incrementare l'integrazione dei mercati all'ingrosso del gas, ridurre il peso dell'Ets sulla generazione elettrica e adottare misure di sostegno ai settori 'hard to abate'". Il ministro ha concluso facendo rilevare che su questi fronti "l'Italia e' attiva sui tavoli europei per perseguire una semplificazione delle regole e delle procedure, incluse quelle riguardanti gli aiuti di Stato, in linea peraltro con gli impegni annunciati dalla Commissione europea nell'ambito del Clean Industrial Deal, varato nel mese di febbraio scorso per sostenere la decarbonizzazione industriale e il contenimento dei costi energetici per famiglie e imprese".

Bof

(RADIOCOR) 18-06-25 16:05:13 (0510)ENE,GOV,PA,EURO 5 NNNN