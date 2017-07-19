Energia: Pichetto, pubblicato decreto Energy Release 2.0

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - A seguito della registrazione alla Corte dei Conti, e' stato pubblicato sul sito del ministero dell'Ambiente il decreto Energy Release, aggiornato in esito alle interlocuzioni con la Commissione europea. 'Con la pubblicazione del decreto si completa un passaggio fondamentale per rendere operativo l'Energy Release 2.0, uno strumento che coniuga la promozione delle rinnovabili con il sostegno concreto alle imprese piu' esposte ai costi energetici', ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto. 'Entro l'anno garantiremo alle aziende energivore l'accesso anticipato a energia rinnovabile a prezzo calmierato, mentre nei primi mesi 2026 avvieremo la procedura per i nuovi impianti destinati alla restituzione dell'energia: un meccanismo innovativo che rafforza la sicurezza energetica nazionale, accelera gli investimenti nelle fonti pulite e contribuisce alla competitivita' del nostro sistema industriale', aggiunge.

