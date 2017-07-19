Energia: Pichetto, pubblicato decreto Energy Release 2.0 -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - Entro la meta' di novembre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica approvera' le regole operative aggiornate del GSE, insieme agli schemi contrattuali che disciplineranno l'anticipazione e la successiva restituzione dell'energia rinnovabile a 65 euro/MWh. L'obiettivo e' dunque garantire entro la fine dell'anno la sottoscrizione dei contratti per l'anticipazione del beneficio alle imprese energivore, sostenendo cosi' la competitivita' del sistema produttivo nazionale. Nei primi mesi del 2026 sara' avviata la procedura competitiva per l'assegnazione degli obblighi di realizzazione di nuovi impianti rinnovabili destinati alla restituzione dell'energia anticipata, che dovranno essere completati entro 40 mesi dalla sottoscrizione dei contratti.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Energy
|0,846
|-0,47
|13.36.35
|0,846
|0,854
|0,854