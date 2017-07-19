Dati
            Notizie Radiocor

            Energia: Pichetto, provvedimento su prezzi gas in CdM gia' la prossima settimana

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Porteremo il provvedimento" per migliorare il prezzo del gas "al primo consiglio dei Ministri che non e' quello di domani, perche' domani c'e' un provvedimento sul lavoro, ma credo che la prossima settimana potrebbe essere un momento buono". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'assemblea pubblica di Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, in corso a Milano, rispondendo a chi chiedeva quando il provvedimento potesse essere portato in CdM. "E' chiara una cosa, l'Italia ha goduto di un meccanismo un po' particolare di determinazione dei prezzi nei decenni precedenti ed e' quella che si trovata in maggiore difficolta' dal 2022 in avanti, dipendendo tantissimo dal gas", ha detto Pichetto, spiegando che "abbiamo messo in sicurezza il Paese cambiando i fornitori, ma certamente la questione prezzo e' pesante".

            Ars

