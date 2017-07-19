Energia: Pichetto, per rinnovabili target al 2030 del 39% consumi totali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - "Il ruolo delle energie rinnovabili, centrale a livello europeo, e' di primaria importanza anche nella politica energetica nazionale, al punto che nel Pniec si prevede una notevole crescita di queste tecnologie, con un target al 2030 pari al 39% di copertura dei consumi energetici totali e del 63% di copertura della domanda elettrica tramite Fer, il che si traduce in circa 70-80 GW di nuove installazioni, costituite prevalentemente da impianti eolici e fotovoltaici". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in audizione in Commissione Ambiente del Senato sui sistemi di accumulo di energia.

