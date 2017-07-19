Energia: Pichetto, non e' piu' necessario incentivare fotovoltaico ed eolico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "Oggi come oggi in Italia non e' piu' necessario incentivare fotovoltaico ed eolico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo ad Atreju. "Perche' - ha spiegato Pichetto - il fotovoltaico e' in grado di produrre a 55-60 euro, quindi meta' di quello che e' il prezzo di mercato, l'eolico 10/15 euro in piu'. E nel contempo tutto questo ha raggiunto il 50% di quella che e' la produzione nazionale".

