Energia: Pichetto, iter rapidi per evitare il blocco di procedimenti strategici

'Una questione non rinviabile, ruolo Regioni non compresso' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - 'Interveniamo su una questione che non puo' piu' essere rinviata: non possiamo permettere che procedimenti strategici per la sicurezza energetica del Paese rimangano fermi per anni a causa di un mancato pronunciamento'. Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla norma (contenuta nel Dl carburanti) finalizzata ad accelerare i procedimenti amministrativi relativi alle attivita' energetiche strategiche e, in particolare, quelli di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

La norma in questione, spiega il Mase, prevede, "in caso di ulteriore e persistente inerzia, qualora questa possa compromettere interessi strategici nazionali legati alla sicurezza energetica e alla continuita' degli approvvigionamenti" che il Consiglio dei ministri possa nominare un commissario ad acta, "sentita la Regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione".

'Non vogliamo comprimere il ruolo delle Regioni - ha precisato Pichetto - ma garantire che le competenze si esercitino nei tempi previsti e che il confronto istituzionale non si trasformi in uno stallo indefinito. La sicurezza energetica e la continuita' degli approvvigionamenti sono interessi nazionali che richiedono tempi certi e responsabilita' chiare'.

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