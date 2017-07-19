Energia: Pichetto incontra ad Algeri ministri Arkab e Adjal, piena collaborazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato Mohamed Arkab, ministro degli Idrocarburi e delle Miniere di Algeria, nell'ambito dell'evento North Africa, Connecting Continents, Creating Opportunities e successivamente il ministro algerino dell'Energia rinnovabile, Mohamed Adjal.

Come indicato in una nota, nell'incontro con Arkab i due ministri si sono soffermati a lungo sul rinnovo dei contratti di fornitura di gas all'Italia dall'Algeria, che e' il principale fornitore di gas per l'Italia, coprendo oltre un terzo dei consumi nazionali. Entrambi sono fiduciosi in una prossima conclusione dei relativi negoziati. Tra i temi trattati anche gli investimenti reciproci delle imprese dei due Paesi nel settore degli idrocarburi, dall'upstream alla raffinazione, auspicando una sempre piu' ampia collaborazione. Per quanto riguarda l'incontro il ministro dell'Energia rinnovabile, si e' parlato delle interconnessioni sia per l'energia elettrica che per l'idrogeno. Il ministro Adjal ha poi prospettato al ministro Pichetto Fratin la possibilita' che possa tenersi in Algeria nei prossimi mesi un incontro a livello ministeriale tra i Paesi interessati al corridoio sud dell'idrogeno.

