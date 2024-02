Energia: Pichetto, il nucleare e' cruciale per sicurezza e decarbonizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - "Per garantire la sicurezza del sistema energetico e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e' necessario andare avanti sulla strada del nucleare". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin visitando questa mattina il Centro di ricerche Enea di Frascati e, in particolare, alcuni laboratori impegnati in attivita' sulla fusione nucleare. 'Si tratta - ha proseguito il ministro - di una sfida cruciale, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, sia dal punto di vista qualitativo, perche' e' a emissioni zero, che quantitativo, perche' consente di dare continuita' su scala globale, ovviando al limite intrinseco delle rinnovabili che invece sono discontinue, ma anche sotto l'aspetto della sicurezza, su cui Enea e' in prima linea'.

