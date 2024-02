Energia: Pichetto, il nucleare e' cruciale per sicurezza e decarbonizzazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - Per il ministro "occorre andare avanti su questa strada. E per questo a settembre abbiamo istituito al Mase la piattaforma per il nucleare sostenibile, presidio di competenze tecniche a livello nazionale. Il nostro obiettivo e' di mettere insieme istituzioni, enti universitari e di ricerca, aziende private intorno alla ipotesi di ritorno dell'Italia al nucleare. Nel frattempo - ha proseguito - abbiamo il dovere di partecipare alla ricerca e alla sperimentazione anche nel campo della fissione di ultimissima generazione cosi' come della fusione, fino a quando l'energia delle stelle, che assicurera' energia pulita illimitata, diventera' realta'.

Anche grazie al contributo della ricerca scientifica italiana' ha concluso.

Cel

(RADIOCOR) 07-02-24 15:09:24 (0459)ENE 5 NNNN