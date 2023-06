Energia: Pichetto Fratin, riforma proposta mercato elettrico va in giusta direzione

Bene riconoscimento ruolo gas in transizione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 giu - Per il governo italiano la proposta comunitaria sulla riforma del mercato elettrico 'va nella giusta direzione'. E' quanto ha sostenuto il ministro dell'energia Pichetto Fratin alla riunione del Consiglio in corso a Lussemburgo, nella quale si discute appunto della riforma. Pichetto Fratin ha rimarcato che 'la capacita' a gas rimarra' fondamentale per assicurare la transizione in sicurezza per cui l'Italia accoglie con favore il riconoscimento del ruolo strutturale dei meccanismi di capacita' per l'adeguatezza, di cui auspichiamo al piu' presto una semplificazione delle procedure di aggiornamento'.

