Energia: Pichetto Fratin, riforma proposta mercato elettrico va in giusta direzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 giu - Pichetto Fratin ha indicato che in Italia sviluppera' al 2030 oltre 70 GW di nuova capacita' rinnovabile. Gli strumenti di lungo termine che vengono rafforzati, contratti per differenza e Ppa (accordi di compravendita dell'energia a lungo termine) forniranno 'gli adeguati segnali di prezzo'.

Il ministro ha aggiunto cchde 'per abilitare tale capacita' rinnovabile, avremo bisogno solo in Italia di almeno 70 GWh di nuova capacita' di accumulo di grandi dimensioni.

Apprezziamo quindi il focus dedicato agli strumenti dedicati per lo sviluppo di questa capacita' flessibile'. Nel contempo, la capacita' a gas rimarra', appunto, fondamentale per assicurare la transizione in sicurezza.

L'Italia ritiene che promuovere il disaccoppiamento di tutta la nuova capacita' inframarginale, e gli interventi significativi di 'repowering' ed estensione della vita utile dell'esistente sia fondamentale per cittadini e imprese, oltre che utile per stimolare i nuovi investimenti. D'accordo con la restituzione dei relativi eventuali ricavi ai consumatori elettrici, in maniera uniforme o con flessibilita' sempre nel rispetto delle regole di aiuti di stato e indipendentemente dagli schemi di redistribuzione gia' in essere.

Il sostegno sotto forma di contratti per differenza alla capacita' esistente dovra' 'rispondere ad un principio di proporzionalita' degli investimenti rispetto al valore degli asset'. I contratti per differenza sono contratti a lungo termine (intorno ai 15 anni) stipulati tra il produttore di energia rinnovabile e un ente di proprieta' del governo.

Aps

