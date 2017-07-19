Energia: Pichetto e Bardi, in Basilicata nessun aumento dei tetti di estrazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - 'Le estrazioni di petrolio in Basilicata sono regolate, per la Val d'Agri, dal Protocollo d'intesa sottoscritto nel 1998 dalla Giunta Dinardo e, per Tempa Rossa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2006. I tetti massimi di estrazione previsti da tali accordi restano pienamente in vigore e vincolanti: non c'e' alcuna intenzione, ne' da parte del Governo ne' della Regione Basilicata, di modificarli'. E' quanto dichiarano in una nota congiunta il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi.

'La produzione lucana - proseguono - puo' aumentare o diminuire in funzione delle esigenze del periodo, ma sempre e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dai protocolli. E' quanto e' avvenuto anche negli anni passati. Oggi, in una fase in cui rafforzare l'indipendenza energetica del Paese e' una priorita', sia per ragioni di sicurezza sia per l'efficienza del sistema e il contenimento dei costi per famiglie e imprese, e' naturale guardare anche alla piena valorizzazione delle risorse nazionali. Ma questo avverra' senza alcuna modifica dei tetti gia' previsti: l'estrazione restera' entro i limiti stabiliti'.

com-Vec.

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