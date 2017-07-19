Energia: Pichetto e Bardi, in Basilicata nessun aumento dei tetti di estrazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - 'Nei giorni scorsi - spiegano - il Governo ha varato un decreto in materia di attivita' energetiche strategiche, con l'obiettivo di rendere piu' rapidi e certi i procedimenti autorizzativi.

A questo scopo e' prevista anche la possibilita' di nominare un commissario ad acta, su richiesta del presidente della Regione o da parte del Governo, previo coinvolgimento della Regione. Si tratta di un meccanismo di accelerazione delle procedure che lascia fermo e imprescindibile il ruolo della Regione e garantisce il rispetto di tutte le tutele previste'.

'Restano inoltre ferme e rafforzate le garanzie ambientali e le compensazioni per il territorio - concludono - comprese le royalties destinate ai Comuni e alle comunita' lucane, che aumentano in proporzione alla produzione effettivamente erogata. Sicurezza energetica e tutela del territorio non sono obiettivi contrapposti, ma devono procedere insieme.La Regione Basilicata, d'intesa con il Mase, ha gia' rafforzato il sistema dei controlli sul Centro Olio Val d'Agri e sulle aree estrattive, attraverso il monitoraggio continuo di Arpab, la pubblicazione trasparente dei dati e una gestione rigorosa degli eventuali sversamenti, con obbligo di intervento immediato e verifiche indipendenti'.

com-Vec.

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