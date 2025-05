Energia: Pichetto, disaccoppiamento tema che stiamo affrontando in Europa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 27 mag - Sul 'costo dell'energia, purtroppo la dipendenza storica dal gas ci porta a subire una serie di appesantimenti', ha continuato Pichetto, ricordando che abbiamo 'gli oneri di sistema il peso degli Ets, una cifra astronomica a causa della produzione da gas'. Su questo, ha proseguito, 'la politica puo' dare dei tempi, pero' i tempi sarebbero quelli di arrivare a mettere il nucleare domani mattina e mollare una parte del gas', sottolineando che 'noi dobbiamo arrivare a fare in modo che cambi il meccanismo di determinazione a livello europeo e questo e' il percorso di contrattazione piu' lungo'. 'Oggi noi abbiamo il gas che pesa per il 70% sul prezzo dell'energia, nonostante solo poco piu' del 40% venga prodotto sia la produzione', ha detto Pichetto che sul fronte del nucleare ha continuato dicendo che 'noi siamo, in ambito europeo, nonostante il referendum dell'87, un paese che e' piu' attrezzato dal punto di vista industriale, dal punto di vista della ricerca, delle conoscenze e quindi siamo tra l'altro dei grandi fornitori del nucleare degli altri paesi.

L'ultima centrale nucleare costruita in Europa l'ha costruita Enel, quindi una grande azienda italiana. Naturalmente noi vogliamo spingere sulla ricerca, sulla sperimentazione per arrivare al nuovo nucleare, che sono i piccoli reattori tra i primi, ma vogliamo arrivarci non solo per l'utilizzo, vogliamo arrivarci anche come produttori'.

Fla-Fil-Ars

