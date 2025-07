Energia: Pichetto, decreto a esame Chigi, prima o dopo pausa in Cdm

"Chiudo decreto su gas release prima pausa estiva" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Il decreto in materia di energia, con Ccs, idrogeno,e' "all'esame del Dal di Palazzo Chigi, dovrebbe essere un decreto quindi ci sono 60 giorni, o va all'ultimo consiglio dei ministri di agosto, prima della pausa estiva, o il primo dopo la pausa, che darebbe la possibilita' di avere piu' spazio per il Parlamento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno "Energia: le politiche UE per rilanciare la competitivita' industriale e ridurre i costi per le famiglie" aggiungendo che per quanto riguarda il gas release "e' un decreto ministeriale che va avanti con un decreto del ministero che chiudo prima della pausa estiva".

Ale

(RADIOCOR) 23-07-25 12:40:57 (0345)ENE 5 NNNN