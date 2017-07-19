Energia: Pichetto, avanti con rinnovabili, stanno tenendo il passo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'Dobbiamo andare avanti con le rinnovabili su cui stiamo tenendo il passo e che ha una tendenza a crescere ulteriormente. A fine 2025 eravamo oltre il cronoprogramma che ci eravamo dati'. Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ad un convegno del Festival dell'Economia di Trento. 'Questa non e' la soluzione delle soluzioni ma contribuisce a creare delle condizioni per attivare una serie di altre soluzioni' che potrebbero aiutare. Secondo il ministro 'bisogna arrivare a far crescere le energie proprie. Oggi dipendiamo all'80% dagli altri Paesi e questo ha come conseguenza che ogni fruscio determina un aumento del prezzo'.

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