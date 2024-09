Energia: per sistema elettrico in 10 anni previsti 6 mld di investimenti

Emerge da uno studio di Enel e Teha presentato a Cernobbio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 07 set - L'evoluzione del sistema elettrico e il ruolo della distribuzione richiedono nuovi importanti investimenti nella rete per garantire la continuita' delle performance. In Italia nei prossimi 10 anni saranno previsti circa 6 miliardi di euro di investimenti all'anno con conseguenti importanti benefici per il sistema Paese. E' quanto emerge dallo studio 'Il ruolo della distribuzione elettrica per una transizione energetica sicura' realizzato da Teha in collaborazione con Enel e presentato in occasione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Nel dettaglio, gli investimenti medi annui attesi nella rete di distribuzione elettrica in Italia potranno generare oltre 13 milioni di valore aggiunto nel sistema ogni anno, circa lo 0,7% del Pil italiano, abilitando oltre 170mila posti di lavoro e garantendo oltre 12 miliardi di euro di redditi per le famiglie italiane. Alla luce dell'attuale performance del settore della distribuzione in Italia che si sostanzia in capacita' ed efficacia di investimento, qualita' del servizio, innovazione ed economicita' per gli utenti finali, e' auspicabile che, a partire dall'assetto attuale, l'evoluzione futura preservi e valorizzi in una prospettiva di lungo termine, gli importanti benefici garantiti finora dal sistema normativo-regolatorio. Occorre quindi che l'evoluzione prospettica del sistema normativo-regolatorio non costituisca, nella seconda meta' del decennio in corso, un freno agli investimenti di cui l'evoluzione della rete necessita.

