Energia: Patuanelli, non conosciamo intenzioni Palazzo Chigi su decreto

"Allargare tassazione extra-profitti anche ad altri settori" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ago - "Per avere risorse contro il caro energia ci sono diversi strumenti, quello dell'extra deficit l'abbiamo utilizzato in passato con oltre 130 miliardi nel corso del 2020 per affrontare la pandemia con una politica economica anticiclica che ha aiutato la crescita dell'economia. Rischiamo di perdere intere filiere produttive come la ceramica, intere imprese chiudono perche' non riescono a sostenere rincari dell'energia. A oggi non conosciamo le intenzioni di Palazzo Chigi su un decreto a sostegno di imprese a famiglie". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli intervenendo a 24Mattino Estate su Radio 24. "Le emergenze vanno affrontate anche in una fase di gestione amministrativa ordinaria - ha aggiunto - si puo' ragionare su tassazione extra-profitti e scostamento di bilancio. Il governo si trova in queste condizioni perche' non ha agito quando bisognava agire. Si puo' salire oltre la soglia del 25% ma il tema vero e' la capacita' di reperire queste risorse, forse e' il caso di allargare il range di chi ha avuto extra-profitti anche a quelle societa' che hanno beneficiato legittimamente della situazione di mercato. Oggi su questo tema ci sono gli spazi per intervenire".

Arl

(RADIOCOR) 30-08-22 09:44:02 (0189)ENE,FOOD 5 NNNN