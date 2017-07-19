Energia: Orsini, serve sforare Patto Stabilita' e in Italia puntare su rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - 'Noi abbiamo chiesto di sforare il Patto di Stabilita' ovviamente per il caro prezzo energia, diciamo di fare piu' debito pubblico europeo, credo che non si possa lasciare indietro nessuno e dall'altra parte noi in Italia abbiamo bisogno di mettere a terra il piu' possibile le rinnovabili perche' anche l'Italia deve fare i compiti a casa'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'evento organizzato a Cagliari da Confindustria Sardegna Meridionale "Quale Europa per le Imprese". 'Sappiamo benissimo che tra le regioni in cui serve mettere a terra le rinnovabili abbiamo Sardegna, Sicilia, Calabria, abbiamo tante regioni che comunque possono dare un aiuto ad abbassare il costo dell'energia', ha aggiunto Orsini, sottolineando che 'oggi non possiamo pensare di farcela da soli: cioe' benissimo le nuove tecnologie e il nucleare perche' crediamo che comunque quella sia la via, ma serviranno 10 anni. Anche la parte della termoelettrica avra' un impatto importante, perche' non possiamo pensare di spegnere il gas dalla mattina alla sera, che anche questo ce lo dobbiamo dire perche' prevediamo che nei prossimi anni ci sara' un consumo piu' alto in tutta Europa dell'energia. Oggi stiamo importando il 16% dalla Francia, se la Francia ci stacca la spina diventerebbe un grande problema'.

Fla-.

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