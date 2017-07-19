Energia: Orsini, progetti su rinnovabili valgono 20 mld, costituire filiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - 'Se mettiamo a terra tutte le rinnovabili di cui abbiamo il percorso, si mobilitano investimenti per circa 20 miliardi di lavoro e anche li' costituiamo la filiera, non compriamo solo dalla Cina o all'estero, anche su quello cerchiamo di capire come poter essere anche noi forti'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'evento "Il coraggio di cambiare" di Confindustria Marche. 'Per questo chiedo anche alla politica, e' per questo che ho chiesto un commissario alle rinnovabili, perche' almeno anche li' c'e' uno che decide: trovate le aree idonee con le regioni, si procede, perche' se no alla fine vogliamo piu' energia ma non ce l'abbiamo'.

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